“Recrudescence” de la fausse pandémie : C’est de votre faute, évidemment !

Dans une dictature, quand il y a un problème, c’est toujours de la faute des administrés… surtout quand il s’agit d’un problème imaginaire. Dans le cas présent, les Français sont indubitablement fautifs : pensez donc, c’était les vacances et ils se sont… « relâchés » ! Heureusement, Jean Castex et son orchestre de pipoteurs fous sont là pour veiller au grain, en multipliant le nombre de tests (donc de “malades”) et en imposant le port de la muselière au plus grand nombre d’irresponsables possible. Pourtant on le sait : la seule chose dont la muselière protège, ce sont les amendes ! OD

(BFM TV, 27 août 2020)

