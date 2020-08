Et si le masque, ce n’était pas assez ?

L’un de nos lecteurs, très attentif aux recommandations gouvernementales relatives à la crise sanitaire, nous fait part de son analyse très tranchée. Nous avons pensé qu’elle pourrait intéresser nos lecteurs :

Monsieur le Rédacteur en chef,

Je vous saurais gré de publier dans vos colonnes cet appel à tous vos lecteurs car l’heure est grave, très très grave. Nous sommes en danger de mort avec ce virus qui ne cesse de se répandre partout en France et notamment en région PACA. Les cas explosent par centaines de milliers et nous voici avec un bilan dramatique de quatre morts comme le révèle Nice Matin. Apparemment ce serait le virus, mais en tout cas je considère que ça ne peut être que le virus, n’en déplaise à tous ces complotistes !

Ces mêmes complotistes acharnés pourront toujours répondre que l’État a tué plus de 25.000 personnes en France lors de sa gestion calamiteuse comme l’a écrit le professeur Christian Perronne dans son livre « Y a‑t-il une erreur qu’ILS n’ont pas commise ? ».

Ce n’est pas parce qu’il a créé le Conseil scientifique en France qu’il peut se permettre de raconter des mensonges. Même s’il le prouve, je n’ai pas confiance en lui. Il parle bizarrement et de toute façon nous avons aujourd’hui la chance d’avoir des scientifiques de haut niveau dont l’éthique est incontestable même s’ils travaillent pour les laboratoires pharmaceutiques, qui eux au moins fabriquent des médicaments pour notre santé.

Vous, vous écrivez des livres. Eux ils sauvent des vies. Ils préparent aussi un vaccin qui au moins aura l’avantage de connaître notre état de santé en permanence grâce à Bill Gates patron de la société Microsoft et en plus philanthrope, car n’oublions jamais qu’il a aidé le journal Le Monde en lui donnant plus de 4 millions d’euros, et grâce à lui nous serons dans sa base de données mondiale qui pourra informer les autorités en temps réel. Et on ose le critiquer…. Incroyable !

Regardez ce Professeur Raoult qui se vante, avec ses cheveux longs et sa bague au petit doigt, d’avoir permis, grâce à son soi-disant traitement à l’hydroxychloroquine plus un autre truc, de soigner quatre milliards de personnes dans le monde. Même s’il est le numéro 1 mondial, il faut être lucide car nous attendons les résultats, sérieux et incontestables, des études que la France et l’Union Européenne ont commencées au mois de mars. Et qui seront publiées dans The Lancet, je l’espère.

J’ai eu l’honneur de pouvoir m’entretenir avec une personne très compétente du Conseil de l’Ordre des Médecins à Paris et suite à cette conversation constructive (reproduite ci-dessous), nous avons décidé de dormir avec un masque. Ma femme fabrique nos propres masques et nous avons trouvé l’astuce pour une meilleure protection, nous collons quatre couches de tissus en les croisant. D’ailleurs, si un lecteur peut me renseigner sur des masques que l’on peut mettre sous la douche. Merci d’avance.

Pour conclure, certains critiqueront l’Ordre des Médecins parce qu’il ne publie pas ses comptes(1). Et alors ? Croyez-vous que ce soit facile de gérer les 86 millions d’euros de cotisations versées par tous les médecins de France pour pouvoir avoir le droit d’exercer ? Au moins ils sont là pour contrôler les médecins qui ne respectent pas les ordres du gouvernement élu démocratiquement.

Et puis il a y ceux qui critiquent encore et toujours nos télés et journaux d’informations. Mais sans eux notre situation sanitaire serait catastrophique et le gouvernement a bien fait de leur donner deux milliards d’euros. Je suis fier de payer des impôts, pour qu’ils continuent de nous informer, nous protéger, tout simplement nous dire la vérité.

Cordialement.

Sauveur Delhomme