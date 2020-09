Rappel pour les nouveaux lecteurs : Le scénario de contrôle des populations par une fausse pandémie était déjà écrit en 2010 (Fondation Rockefeller)

L’agenda mondialiste est sur les rails depuis très, très longtemps… Mais pour la fausse pandémie mondiale, les confinements et le blocage/effondrement de secteurs entiers de l’économie “non essentiels” (l’aéronautique, le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, etc.), on sait avec certitude, grâce au rapport de la Fondation Rockefeller décortiqué par Harry Vox – qu’ils ont été planifiés depuis au moins 2010. C’est bien sûr une hypothèse basse. OD

Lock Step/ Covid-19 : la Fondation Rockefeller avait tout prévu en 2010

Rappels :

COVID-19 : Le Plan Rockefeller de contrôle militarisé de la population américaine

C’est une guerre à mort contre les peuples

PLANdémie – Les satanistes se paient notre tête