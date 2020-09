Olivier Véran, ministre des Vaccins : « J’espère toujours pour la fin de l’année de bonnes nouvelles, au plus tard au printemps »

Un vaccin « efficace et sûr » en à peine un an… il nous prend pour des quiches ou pour des cobayes ? Ce type pue le mensonge et la malhonnêteté à chacune de ses prises de parole. Espérons que cette accumulation de manipulations et de trahisons aboutira à ce que de plus en plus de Français rejettent la piqûre obligatoire de Big Pharma. OD

Olivier Véran sur BFM face à Ruth Elkrief, la grande copine de Macron

Alors que de nombreux Français sont réticents à se faire vacciner, le ministre de la Santé l’assure : « Le jour où nous proposerons aux Français de se faire vacciner, c’est que le vaccin sera efficace et sûr. »

Alors que l’épidémie de coronavirus progresse en cette rentrée de septembre [FAUX], le ministre de la Santé Olivier Véran a rappelé, dans un entretien à BFMTV qui sera diffusé samedi, que plusieurs vaccins étaient actuellement en cours d’expérimentations, dont certains en France. « J’espère toujours pour la fin de l’année de bonnes nouvelles, au plus tard au printemps« , a-t-il indiqué. Le ministre « souhaite que nous allions au bout des études » cliniques actuellement menées. « Elles avancent vite et elles avancent bien », a assuré Olivier Véran.

« Il y a plus de 40% des Français qui ne veulent pas, par avance, se faire vacciner contre le Covid-19 », a également regretté le ministre au cours de cet entretien. Si le gouvernement n’envisage pas pour l’instant de rendre obligatoire un éventuel vaccin, la piste n’est pas totalement exclue pour autant [ben voyons !]. « Le jour où nous proposerons aux Français de se faire vacciner contre le coronavirus, c’est que le vaccin sera efficace et sûr« [FAUX], a déclaré Olivier Véran, précisant qu’« on n’allait pas anticiper la fin des études cliniques en population générale et anticiper les résultats des scientifiques avant de commencer à vacciner » [FLOU].



Orange actualités, le 4 septembre 2020

