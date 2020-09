« Au-delà du nouvel ordre mondial, la nullité des pays latins, catholiques et méditerranéens s’affiche ici en toute candeur sur notre carte ; comme on sait nos amis marocains ont bien négocié le virus en écoutant Raoult. Et surtout n’oubliez pas : plus ils sont nuls et incompétents, plus ils sont tyranniques. Et si on relisait Gustave Le Bon et ses commentaires sur le binôme anarchie-étatisme dans les pays cathos ? En Espagne 500.000 cas de plus après deux mois de masque insupportable. On reparle de confinement – dont on voit les résultats ici-même. A quand un vaccin contre cette connerie hallucinée ? »

Covid-19, ingénierie sociale, manipulations… Le point avec Lucien Cerise

Coronavirus – Le retour à l’école à Wuhan sans masque ni distance de sécurité

Lire la suite chez Nicolas Bonnal