Patrick Bellier, un pneumologue franc du collier : « le port du masque ne sert à rien et risque même de provoquer des maladies »

Après les professeurs Perronne, Toussaint, Raoult, Toubiana, etc. il rappelle à son tour que l’épidémie est finie depuis des mois. Malheureusement ce n’est pas ce qui arrêtera Macron et sa bande, qui guettent l’arrivée de la « Bête de l’Evénement » et préparent de nouvelles mesures de fascisme sanitaire…

Car ils sont « en mission ». OD

(CNews, 9 septembre 2020 via Jean-Marc Simiand)