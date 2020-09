On sacralise la nature, on sacralise les animaux, mais les êtres humains on s’en moque : qu’ils soient tués, avortés jusqu’à 9 mois, torturés, démembrés, réduits à l’état de marchandise, qu’importe ? Je me demande si ce n’est pas ça, en fin de compte, le transhumanisme (qui a partie liée avec le satanisme) : faire en sorte que l’humain rejoigne non pas tant l’animal que le bestial, dans une sorte de suicide robotique, de fusion quasi définitive avec la machine… à la façon d’un Ray Kurzweil ou d’un Elon Musk. OD

« En matière de véganisme, on est encore loin d’avoir tout vu…

Chaque jour, les mangeurs de salade repoussent un peu plus leurs limites afin, pensent-ils, d’attirer l’attention du grand public.

Dans leur idéologie antispéciste, l’animal est considéré comme un humain, alors pourquoi n’aurait-il pas le droit lui aussi à quelques fleurs le jour de son « enterrement ».

Voici donc qu’un groupe d’individus vegans s’est filmé dans un supermarché en train de déposer des roses sur des emballages de rôtis et bavettes en expliquant que ce n’est pas de la viande mais une part de quelqu’un élevé et torturé. RIP. »

Chasse Passion, le 3 septembre 2020

