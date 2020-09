Birmingham, avant-garde de la dictature sanitaire mondialiste

Covid-19 : interdiction de rencontrer amis et famille à Birmingham

Les rencontres entre amis ou familles seront interdites à Birmingham, deuxième ville du Royaume-Uni en raison d’une poussée de cas de nouveau coronavirus, ont annoncé les autorités locales vendredi, au moment où l’épidémie prend de l’ampleur dans tout le pays.

«À compter du mardi 15 septembre, les résidents de Birmingham ne pourront plus se mélanger avec d’autres ménages, à l’intérieur ou dans des jardins privés», a averti le conseil local dans un communiqué.

Dans cette ville de 1,1 million d’habitants dans le centre de l’Angleterre, le taux de contamination au Covid-19 est passé de 30,1 à 75 cas pour 100.000 habitants lors de la semaine du 8 au 14 août. [cf. rappel en bas d’article]

«Je sais que c’est difficile, en particulier quand nous nous sommes habitués à voir nos amis et notre famille, mais il est essentiel de respecter ces règles et de nous protéger les uns les autres face à l’augmentation soudaine du taux d’infection», a déclaré Ian Ward, qui dirige le conseil municipal de Birmingham.

Les habitants peuvent toujours se rendre dans les cafés, restaurants ou magasins mais ne peuvent rencontrer d’autres personnes de foyers différents.

«Je comprends qu’il soit frustrant que vous puissiez aller au pub sans voir votre famille, mais les éléments dont nous disposons montrent que le taux d’infection a augmenté principalement en raison des interactions sociales, en particulier des réunions privées», a expliqué M. Ward.

Cette annonce intervient au moment où l’épidémie, qui a fait au moins 41.600 morts au Royaume-Uni, gagne du terrain dans tout le pays. Le taux de reproduction (dit «R») se situe désormais entre 1 et 1,2, soit au-dessus du niveau entraînant une accélération des contaminations.

Le Figaro, le 11 septembre 2020

Rappel :

« Halte à la manipulation : Ils ont baissé le seuil épidémique pour le Covid ! » (F. Pesty)

« Le seuil épidémique pour chaque épidémie à virus respiratoire (syndromes grippaux) depuis 1985 et jusqu’à 2018 (dernière année pour laquelle le réseau Sentinelles a publié un bilan annuel) a constamment été fixé entre 150 et 200 cas pour 100.000 habitants.«

Addendum : CONVERGENCE DES FLÛTES



En France aussi, des médecins corrompus appellent à « siffler la fin de la récréation » (sic) :

« Dans une tribune parue dans le Journal du dimanche, six médecins et professeurs demandent aux Français de faire preuve de plus de vigilance face à la progression de l’épidémie de coronavirus et d’éviter les rassemblements privés »

Covid-19. Des médecins appellent à « siffler la fin de la récréation »