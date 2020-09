Israël se reconfine le 18, en Grande-Bretagne on commence par les personnes âgées… Et pour nous ?

Royaume-Uni : Jusqu’à 4,5 millions de personnes les plus menacées par le Covid « seront invitées à rester chez elles dans le cadre d’un nouveau plan de protection basé sur la santé, l’âge et le poids »

Des lettres contenant des conseils personnalisés doivent être envoyées aux personnes sur la base d’un nouveau « modèle de risque » qui tiendra compte des conditions de santé sous-jacentes, de l’âge, du sexe et du poids.

Cette mesure sera d’abord introduite dans les régions où les taux d’infection sont élevés, mais une source de Whitehall a déclaré au Sunday Telegraph que « si le taux est si préoccupant dans toute l’Angleterre, nous sommes prêts à le faire sur une base générale ».

Cette mesure intervient alors que les cas de coronavirus sont en forte augmentation, avec une hausse de 3 497 cas hier – la plus forte hausse du samedi en quatre mois. Neuf autres personnes sont mortes du coronavirus, ce qui porte le nombre de décès en Grande-Bretagne à 41 623.

On craint sérieusement de « perdre le contrôle du virus » parce qu’il a recommencé à se répandre dans les maisons de retraite du pays.

