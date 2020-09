Ils n’ont privilégié la vie qu’en apparence : citons (entre autres) l’interdiction de l’hydroxychloroquine classée « substance vénéneuse » en janvier ; le refus de fermer les frontières ; la destruction des stocks de masques ; l’autorisation du Rivotril dans les maisons de retraite ; le refus d’admettre en réanimation les plus de 70 ans ; l’absence de tests pour dépister les personnes présentant des symptômes graves ; le report des consultations, opérations et traitements des maladies ou pathologies classiques en raison du confinement mais aussi de la priorité absolue donnée au coronavirus ; la mise à l’écart des cliniques privées qui disposaient pourtant de milliers de lits partout en France, etc.

La liste est longue… Il fallait effrayer les Français en leur présentant chaque soir les pires chiffres qui soient ! En les gonflant bien sûr aussi au besoin.



Ce fut si l’on peut dire une “hécatombe volontaire”. Le Pr Christian Perronne estime à 25.000 le nombre de morts imputables à la politique irresponsable et criminelle de Macron et de son gouvernement de guignols (cf. Sibeth et les masques…).

Rappelons enfin à Marie de Hennezel que les pays qui n’ont pas confiné n’ont pas enregistré plus de décès que ceux qui ont assigné à résidence toute leur population en leur infligeant toutes sortes d’interdictions. Ils en ont même eu beaucoup moins ! Et que l’épidémie s’y est terminée au même moment. OD



« Marie de Hennezel, amie et psychopompe de François Mitterrand, nous éclaire à son tour (et à sa manière) sur la crise : « Nous ne mesurons pas les souffrances qui naîtront de l’érosion de l’humain quand la distanciation sociale sera devenue la norme, comme des inégalités que cette peur de la mort aura induites, les désespoirs, les dépressions, les violences, les envies de suicide. Nous réaliserons après le confinement le mal qui aura été fait en privilégiant la vie au détriment de la personne. »

Extrait du journal « le Monde » du 04 mai 2020 :

« L’épidémie de Covid-19 porte à son paroxysme le déni de mort »: « Fustigeant la « folie hygiéniste » qui, sous prétexte de protéger les plus âgés, leur impose des « conditions inhumaines », l’écrivaine et psychologue estime que la crise sanitaire met à mal le respect des droits des personnes en fin de vie.

Si le déni de mort est une des caractéristiques des sociétés occidentales, l’épidémie due au SARS-CoV-2 illustre son paroxysme. Depuis la seconde guerre mondiale, ce déni n’a fait que s’amplifier, avec le progrès technologique et scientifique, les valeurs jeunistes qui nous gouvernent, fondées sur l’illusion du progrès infini, la promotion de l’effectivité, de la rentabilité, du succès. Il se manifeste aujourd’hui par une mise sous silence de la mort, une façon de la cacher, de ne pas y penser, avec pour conséquence une immense angoisse collective face à notre condition d’être humain vulnérable et mortel.

Lire la suite chez Nicolas Bonnal

Rappels :

Chloroquine : Christian Perronne dénonce l’attentisme criminel des pouvoirs publics

Le professeur Perronne devient officiellement « complotiste » : il dénonce la collusion du pouvoir avec Big Pharma et rappelle que l’étude monstrueuse du Lancet (oui, monstrueuse) a tué des milliers de personnes