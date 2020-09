Le masque comme marqueur de la soumission des journalistes au Système

Ils continuent tous leur petite comédie détestable, comme si de rien n’était… Je vous laisse apprécier la prestation de Natacha Polony, présentée comme l’une des championnes du souverainisme au sein de la caste journalistique. Une sacrée résistante, qui parle le langage de la vérité avec un bâillon sur la bouche. Pathétique. Mais au fait, Marianne, c’est la “République”, non ? OD

Natacha Polony ne semble pas incommodée par le port du masque

Natacha Polony : « Je n’ai pas envie d’une zemmourisation des esprits »

« Pour une rentrée marquée par les polémiques sur l' »ensauvagement », la délinquance, le séparatisme, la zemmourisation [Ah bon… et la plandémie ? et le lavage de cerveau sur la “deuxième vague” ? et les menaces de reconfinement sur la base de chiffres truqués ? et la démolition contrôlée de l’économie ? et la mise en place du Nouvel ordre mondial, c’est-à-dire l’esclavage pour la majorité des êtres humains ? OD], ASI a souhaité recevoir Natacha Polony, directrice de la rédaction de Marianne. L’hebdomadaire à la ligne républicaine et universaliste a toujours revendiqué pouvoir traiter ces sujets sans tabou. Mais si l’éditorialiste a accepté l’invitation, elle n’est pas forcément d’accord avec l’angle d’attaque. Retour sur une émission sportive ».

