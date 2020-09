Nice : la Promenade des Anglais sera rebaptisée « Promenade de santé »

L’information a été donnée par Christian Estrosi lors d’un point presse. Autre mesure symbolique, le maire de la ville a annoncé que trois plages de Nice – Centenaire, Carras et Castel – s’appelleront désormais la Première vague, la Deuxième vague et la Troisième vague. A noter aussi que les Journées du patrimoine et la Fête des voisins, forts vecteurs de contagion, sont annulées. Elles seront remplacées par un grand bal masqué, dont la date sera précisée ultérieurement. OD

