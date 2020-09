Florian Philippot sur CNews : « Stop à l’entretien de la peur ! »

Il met les pieds dans le plat… Bravo ! C’est ce que devrait faire tout responsable politique soucieux de l’intérêt de la France et des Français. On peut juste regretter que ne soit pas mentionnée la finalité ultime de tout ce Barnum désastreux et surtout criminel… Je veux parler bien sûr du “Grand Reset” planifié par les zélites du Nouvel ordre mondial… Florian Philippot aurait-il peur de franchir la ligne rouge ? Il est vrai que ça signifierait sans doute pour lui être banni des médias sous contrôle du système… OD

(CNews, 15 septembre 2020)