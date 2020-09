Plandémie : un agenda totalitaire pour détruire l’humanité

« Détruire les visages, la liberté, la religion et l’économie, la simple liberté du corps et de l’esprit – qui va devenir, qui est déjà inféodée à la peur panique et permanente de ce virus – ce n’est pas succomber à la panique et à la soi-disant incompétence des gouvernements socialistes ou libéraux de ce monde moderne imbécile : c’est appliquer froidement un agenda totalitaire du reste imposé à tous les pays ou presque en vue de démanteler l’humanité puis de l’anéantir totalement et démographiquement. Et je dis que ce n’est pas faire là acte de théorie de la conspiration (qui peut vous emmener au bagne en Australie, pays du reste créé par l’affreux empire britannique à cet effet) mais faire acte de théorie de la constatation. Certes cent ans de télé, radio et smartphone auront créé la sous-humanité désireuse d’en terminer gaiment mais ce n’est pas une raison pour nous liquider avec elle ».

