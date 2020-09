Pr Perronne : « On est dans le non-sens total. C’est une attaque frontale contre le peuple. Le peuple français doit se révolter ! »

(AKINA, 24 septembre 2020)

« On est dans l’instrumentalisation de la peur. On nous dit : ‘c’est la deuxième vague partout, ça flambe’. Tout cela est totalement bidon parce que c’est basé sur les tests PCR. Il faut savoir que sur un test PCR, il ne faut pas dépasser 20 cycles, après on a plein de faux positifs. L’Allemagne et l’Italie sont à 20 cycles. En France, on est à 40-45 cycles…

[…]

On attaque les libertés, l’enseignement, la culture, le sport, le lien social… On est dans le non-sens total, c’est une attaque frontale contre le peuple. Et je pense que le peuple français doit se révolter ».

Rappels :

Dr Broussalian : « Il va falloir vraiment un sursaut populaire pour se débarrasser de tous ces salopards » !!!

(Merci à Alcide)