Janvier 2017 : 67.000 Français meurent de la grippe hivernale… et pas une vague !

67.000 morts en un seul mois ! Vous la voyez, l’entourloupe du coronavirus ? Un “couillonavirus” en réalité, puisque d’après les statistiques officielles cet « ennemi invisible » contre lequel nous sommes « en guerre » depuis mars n’a fait que 31.000 morts au total… Un chiffre dont on sait de surcroît qu’il a été gonflé à l’hélium (en y incluant notamment les cas de grippe) et qu’il faudrait, pour être honnête (on peut rêver !), le diviser au moins par deux… Attali avait raison : c’est bien une toute petite pandémie qui sert de rampe de lancement au Nouvel ordre mondial. OD

(source : INSEE, 15/10/2018)

(Merci à « e »)

Rappel :

