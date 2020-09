La réponse de l’Etat à ce “virus” n’est rien de plus qu’une arme de soumission massive

Rédigé par Gary Barnett via LewRockwell.com,

« Les grandes masses d’hommes, bien que théoriquement libres, sont considérées comme soumises à l’oppression et à l’exploitation de cent manières détestables. N’ont-elles aucun moyen de résistance ? Il est évident que si. Le pire des tyrans, même sous la ploutocratie démocratique, n’a qu’une gorge à trancher. Au moment où la majorité décidera de le renverser, il sera renversé. Mais la majorité n’a pas de détermination, elle ne peut pas s’imaginer prendre des risques ».

~ H. L. Mencken (1926). « Notes sur la démocratie », p. 50, Alfred A. Knopf

Les mesures draconiennes de l’État contre les masses nécessitent la coopération des masses. C’est l’essence de la soumission politique, et par conséquent, c’est le fondement du plan de «l’élite» dirigeante pour parvenir à une réinitialisation complète de l’économie mondiale et du contrôle total. À ce stade de l’intrigue, tout se passe comme les mondialistes l’attendaient, car la prise de contrôle de la population humaine est bien engagée.

La logique voudrait que cette fausse pandémie soit terminée pour de bon après que les nouveaux chiffres de décès des CDC aux États-Unis aient été récemment révélés. Ce rapport a montré que 94% des personnes qui seraient décédées des seules suites de Covid ne sont pas du tout mortes de Covid. En fait, les 94% qui sont décédés et qui ont été déclarés comme décès Covid avaient en moyenne 2,6 autres comorbidités évidentes.

Cela signifie que toute cette arnaque au virus était une fraude depuis le début et qu’elle est utilisée comme une arme de soumission afin de prendre le contrôle de toute la population. Les mensonges sur les mensonges ont été utilisés pour effrayer les gens afin qu’ils détruisent volontairement leur vie au nom de la fausse sécurité, et maintenant les dégâts ont atteint des niveaux qu’il sera presque impossible de surmonter à tout moment dans un avenir proche ou même lointain. On pourrait penser qu’avec cette information bouleversante, tous les citoyens seraient en armes, mais cela ne semble pas être le cas. C’est extrêmement troublant, car sans un soulèvement massif de la population, ce plan horrible continuera à aller de l’avant.

Il est maintenant temps d’envisager les tactiques possibles qui seront utilisées par l’État contre nous tous, en particulier ceux qui continuent de s’interroger, et refusent de se plier à l’idiotie que l’on appelle une pandémie de coronavirus. L’enfer arrive sous la forme de la classe dirigeante et de ses pions au gouvernement et de leur plan pour une société capturée. Y a-t-il vraiment un diable, ou des hommes pervers en quête de pouvoir ont-ils créé Satan à leur image dans le but de s’emparer de toute la planète ?

