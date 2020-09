Florian Philippot : « Ils n’ont pas prévu de revenir en arrière. Si on ne bouge pas, jamais on ne retrouvera notre vie d’avant. Je peux vous l’annoncer. JAMAIS. Ce n’est pas prévu. »

Heureux de voir que Florian Philippot partage les analyses et les projections que je publie sur le blog depuis le début de cette fausse pandémie – avec bien sûr quelques autres médias alternatifs. Il évoque même Hannah Arendt et sa théorie des injonctions contradictoires… excellent ! La France est en danger de mort, nos libertés, notre mode de vie, notre identité même sont attaqués par l’oligarchie mondialiste et risquent de disparaître. Le peuple français n’a aujourd’hui plus d’autre choix que le soulèvement. OD

(Sud Radio, 27 septembre 2020)

Rappels :

Florian Philippot : « Révoltez-vous ! »

Il n’y aura peut-être jamais de retour à la normale (H. Makow)

« Grande Réinitialisation » – Comment le COVID-19 ouvre la voie au Nouvel ordre mondial