Le délire continue : « La deuxième vague arrive », alerte le président de l’Ordre des médecins

D’où leur vient cette assurance alors que rien, dans les faits ni les chiffres, ne permet de conclure à cette “deuxième vague” qu’ils nous annoncent depuis des mois ? Leur a-t-on fait comprendre qu’elle serait provoquée par un moyen quelconque ? Autre interrogation : S’ils sont si sûrs d’eux, pourquoi ces derniers mois n’ont-ils pas été mis à profit pour rendre aux hôpitaux les lits et les moyens dont on nous affirme qu’ils manquaient au printemps (ce qui pourrait être vrai si les cliniques privées avaient été sollicitées, or ce ne fut étrangement pas le cas) ? La réponse vous la connaissez, elle tient en un mot : PLANDEMIE… IL FAUT que la deuxième vague arrive ! OD

Dans un entretien accordé au Journal du Dimanche, Patrick Bouet met en garde contre une « deuxième vague » de coronavirus qui « arrive plus vite que nous le redoutions ». Le médecin généraliste met en cause la « technostructure du ministère de la Santé ».

La France devra affronter, « si rien ne change », une épidémie généralisée de Covid-19 pendant de longs mois, avec un système de santé « incapable de répondre à toutes les sollicitations », a prévenu le 27 septembre le président du Conseil national de l’Ordre des médecins.

« La deuxième vague arrive plus vite que nous le redoutions », a déclaré Patrick Bouet dans un entretien au Journal du Dimanche, alors que l’Hexagone connaît une recrudescence des cas de contamination.

« Mercredi [23 septembre], Olivier Véran a choisi un langage de vérité (sic), mais il n’est pas encore allé assez loin. Il n’a pas dit que, si rien ne change, dans trois à quatre semaines, la France va devoir affronter pendant plusieurs longs mois d’automne et d’hiver une épidémie généralisée sur tout son territoire », a-t-il ajouté.

Patrick Bouet entrevoit une « épreuve » si rien ne change

Le pays n’aura pas de « base arrière dans laquelle puiser des renforts humains, avec un système de santé incapable de répondre à toutes les sollicitations », a encore fait savoir Patrick Bouet. « Ce qui nous attend est une épreuve. Mais les professionnels de santé, à l’origine du miracle du printemps, ne pourront pas pallier à nouveau les carences structurelles. Beaucoup sont épuisés, traumatisés », a-t-il mis en garde.

Le médecin généraliste a regretté que « le bilan de la première période n’ait pas été fait pour mieux se préparer à celle-ci ». Selon lui, il aurait fallu pendant l’accalmie « mettre en œuvre un processus de retour d’expérience » en organisant « des réunions au ministère de la Santé avec tous les acteurs de la crise ». « Il était clair que les gens allaient se relâcher pendant les vacances et que les contaminations estivales des littoraux nourriraient les Covid urbains de septembre. »

