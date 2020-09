Coucou les salles de sport ! La ministre : « Les décisions ne sont pas prises en fonction de la réalité de la circulation du virus »…

Magnifique. C’est Roxana Maracineanu, la ministre des Sports, qui le dit : « Les décisions, aujourd’hui, ne sont pas prises en fonction d’une réalité qui serait celle de la circulation du virus, puisqu’on ne sait pas comment le virus se transmet… mais pour dire qu’il faut continuer à être disciplinés comme vous l’êtes ». C’est pas beau, ça ? On va tous crever de ne plus pouvoir travailler ni vivre librement, mais on aura au moins la satisfaction d’avoir été bien disciplinés… bêtement disciplinés puisqu’on ne sait pas du tout comment le virus se transmet ! OD



(Europe 1, 28 septembre 2020)

Lire aussi :