Covid-19 : Les Suisses se laisseront-ils imposer le vaccin Moderna à modification génétique ?

« Lors de sa dernière session de septembre, le Parlement suisse a prolongé l’état d’urgence covid-19 jusqu’au 31 décembre 2021, accordant au Conseil fédéral suisse (exécutif) des pouvoirs extra-constitutionnels. La durée pourra bien sûr être prolongée si le Parlement en décide ainsi. Ce qui est le plus frappant, dans le cadre de cette loi, composée de 21 articles et d’innombrables sous-paragraphes, c’est que le gouvernement fédéral est autorisé à imposer aux citoyens suisses le vaccin qui modifie le génome humain, c’est-à-dire le vaccin Moderna (Bill Gates), dont près de 5 millions de doses ont déjà été commandées selon des informations suisses antérieures. Il pourrait être appliqué dans le cadre d’une procédure d’approbation accélérée – peu importe ce que cela signifie. On sait que le vaccin n’a été testé jusqu’à présent que sur 45 volontaires sains, qui ont tous eu des effets secondaires dévastateurs nécessitant une hospitalisation. Une autre série de tests sur 600 volontaires sains devrait commencer sous peu.

Vous devez savoir que ce vaccin modifie votre ADN pour toujours.

Si quelque chose tourne mal, il ne peut pas être « corrigé » ou guéri. Il peut créer un défaut permanent qui peut également être transmis à vos enfants et aux enfants de vos enfants. Même si rien ne « tourne mal », vous n’êtes plus vous-même, car votre ADN a été modifié de façon permanente.

Un référendum populaire contre cette loi est lancé le 6 octobre 2020.

Citoyens suisses, et citoyens du monde : Méfiez-vous du vaccin Moderna ! »

