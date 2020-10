« Effectivement, mes accusations peuvent sembler très graves. Car il y va de la crédibilité de cette agence sanitaire, mais aussi de celle du gouvernement tout entier et de l’État français…

Mais je pense qu’il faudrait d’urgence dépêcher une équipe solide de l’IGAS (Inspection générale des affaires sociales), pour qu’elle fasse un audit de la base de données publique SI-DEP (système d’information de dépistage, accessible ici).

J’avais entrepris hier de réactualiser les courbes d’incidences que j’avais publiées le 18 septembre dans ma chronique N°27 (ici), et qui concernaient les 21 premiers départements classés en « rouge » (en zone de circulation active du virus) par Jean Castex le 28 août 2020.

J’avais pu objectiver à partir des données Santé Publique France téléchargées le 15 septembre, et plus précisément le fichier au format texte « sp-pos-quot-dep-2020-09-14-19h15.csv », jeu de données concernant les nombres quotidiens de nouveaux cas positifs au Covid19 entre le 13 mai et le 11 septembre 2020, que l’incidence diminuait depuis près d’une semaine dans les départements de la Gironde, de Paris, et des Bouches-du-Rhône, notamment.

Je voulais également faire un premier tracé des courbes d’incidence des 19 départements ajoutés à ce sinistre classement les 6 et 12 septembre par décrets du Premier Ministre.

J’ai donc téléchargé hier, 30 septembre, le jeu de données départementales le plus récent des nouveaux cas positifs quotidiens au SARS-COV-2 diagnostiqués par RT-PCR (fichier « sp-pos-quot-dep-2020-09-29-19h15.csv » ici). Le prochain fichier sera mis en ligne ce soir, comme chaque jour, après 19h15.

Alerté par l’allure de courbes qui manifestement montraient avec les données chargées le 15 septembre qu’un pic d’incidence avait été atteint dans bon nombre de départements, et pas des moindres, et qui avec les données chargées le 30 septembre étaient reparties à la hausse, je regardais d’un peu plus près les deux fichiers.

Quelle n’a pas été ma stupeur de constater pour la première fois des modifications très conséquentes des nombres de nouveaux cas positifs enregistrés fin août et jusqu’au 11 septembre dans le fichier téléchargé hier, avec des valeurs systématiquement réhaussées par rapport à celle figurant dans le fichier téléchargé le 15 septembre, et sans aucune mention signalée sur la page de téléchargement (ici)

Le plus simple est de prendre quelques exemples parlants… »



Voir aussi l’excellente vidéo de Silvano Trotta, qui évoque cette information et beaucoup d’autres, en particulier le caractère toxique des masques :

Masques et Vaccins dangereux ainsi que de laisser les personnes âgées seules ! https://t.co/cIZCLuwiIW — SILVANO (@silvano_trotta) October 1, 2020