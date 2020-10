L’arnaque climatique n’est pas morte : elle pourrait ajouter ses propres confinements à ceux du Covid-19 !

Le Prince Charles, la Fondation Rockefeller, la Fondation Bill et Melinda Gates, l’OMS, l’ONU, etc. – ils travaillent de concert à l’avènement de leur si cher « Nouvel ordre mondial »… envers et contre NOUS. OD

Des confinements climatiques ? Le Prince Charles appelle à une réponse militaire pour faire face au changement climatique et réorganiser l’économie mondiale

« Le Prince Charles s’est récemment exprimé lors du Sommet des Nations Unies sur la biodiversité et a exhorté tous les êtres humains à commencer à prendre au sérieux le changement climatique. Le Prince Charles a appelé à une « campagne de style militaire » pour relever « ce défi des plus graves et des plus urgents ».

Les Nations unies ont leur propre armée, composée de « soldats de maintien de la paix » de tous les pays membres. La réponse militaire au changement climatique comprendra-t-elle un confinement climatique, avec des troupes de l’ONU patrouillant dans les rues ? A quoi ressemble une réponse militaire au changement climatique ? Va-t-on dire aux populations du monde entier de faire « tout leur possible » pour lutter contre le changement climatique, que nous pouvons vaincre le réchauffement climatique « ensemble » tant que nous renonçons à nos libertés individuelles, abandonnons nos droits de propriété et faisons ce qu’on nous dit ?

Les millions de personnes qui ne se soumettent pas à l’oligarchie du changement climatique et à ses adeptes sectaires pourraient être considérées comme des « ennemis de l’État » – enfermées, isolées, condamnées à des amendes et forcées d’obéir au gouvernement de la même manière que les personnes en bonne santé sont enfermées, isolées, condamnées à des amendes et arrêtées si elles ne se conforment pas aux prescriptions médicales qui leur sont actuellement imposées. Après tout, lutter contre le changement climatique en limitant la liberté humaine est pour « notre sécurité » – la même tactique qui a été utilisée pour contrôler les gens pendant la crise du Covid-19.

Le prince Charles appelle à « l’équivalent d’un plan Marshall » pour lutter contre le réchauffement climatique, en prenant des milliards de dollars aux Américains

Le prince Charles a déclaré : « A ce stade tardif, je ne vois pas d’autre moyen d’avancer, si ce n’est en appelant à l’équivalent d’un plan Marshall pour la nature, les hommes et la planète. Charles fait référence au plan Marshall américain de 1948 qui a transféré plus de 12 milliards de dollars des contribuables américains aux économies d’Europe occidentale après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce montant équivaut à la valeur de plus de 129 milliards de dollars aujourd’hui.

En d’autres termes, le prince Charles veut utiliser les événements météorologiques du monde entier comme un argument de vente pour projeter la fin du monde. Son argument de vente sur le changement climatique de la fin du monde serait utilisé pour voler indéfiniment les contribuables américains, jusqu’à ce que le culte du changement climatique déclare que la Terre est guérie et libérée des événements météorologiques, du temps chaud, de la fonte des glaces et d’un climat en perpétuel changement. Tout cela fait partie des objectifs de développement durable des Nations unies qui retirent les droits de propriété aux Américains, prenant ainsi le contrôle et l’ingénierie de masse d’une économie mondiale.

Dans sa grandiose illusion, le culte du changement climatique croit qu’un gouvernement mondial tout-puissant pourrait créer un climat parfait, paradisiaque, où les incendies, les tornades et les ouragans n’existent plus ; où les températures restent sur une trajectoire prévue et stable. Tout cela n’est qu’une ruse pour priver les gens de leurs droits fondamentaux et transformer le monde en une zone de redistribution centralisée des ressources et des richesses, où l’on dit aux gens comment vivre, comment penser et comment se comporter.

« Cela fait maintenant plus de 40 ans que j’observe que les gens ont tendance à ne pas agir tant qu’il n’y a pas de véritable crise. Mesdames et Messieurs, cette crise est avec nous depuis bien trop longtemps, le cri dénigré et nié », a proclamé le Prince Charles.

(En rapport : Projet SCoPEx : Bill Gates poursuit un plan pour réaliser le GENOCIDE planétaire sous couvert d’arrêter le « changement climatique »).

Il a affirmé que l’activité humaine est la force motrice du réchauffement climatique, que « notre nature abusive » conduira à un châtiment ultime. « Avec l’urgence planétaire si critique, avec la fonte du permafrost en Sibérie par exemple, vous verrez les effets désastreux du réchauffement climatique. Et avec le Pantanal au Brésil qui a été consumé par un nombre sans précédent d’incendies, nous ne pouvons plus continuer comme ça, comme s’il n’y avait pas de lendemain, et pas de compte à rendre pour notre nature abusive ».

Sa solution est simple : siphonner l’argent du peuple et créer une armée toute-puissante pour mener à bien et faire respecter la restructuration mondiale de l’économie. « Sans aucun doute, nous devons maintenant nous mettre sur le pied de guerre, en abordant notre action sous l’angle d’une campagne de style militaire. De cette façon, en travaillant ensemble, nous pourrons combattre ce défi des plus graves et des plus urgents ».

Natural News, le 5 octobre 2020

Traduction Olivier Demeulenaere/ DeepL.com

