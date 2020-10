Ignorance coupable des foules… alors que le drame va bientôt commencer

« La belle reprise dont parlent la Maison Blanche et ses conseillers véreux, poltrons et couards, se traduit par une nouvelle perte de 870.000 emplois de plus pour les Etats-Unis. On a explosé les 40 MILLIONS DE SANS EMPLOI dans ce pays. Ah, certes, l’info ne passera pas sur les journaux des grandes chaînes de l’Oligarchie qu’il ne faut plus regarder depuis bien longtemps.

Combien sont-ils encore à ne pas comprendre que nous sommes dans un effondrement économique ? Les gouvernements parlent de plan de reprise mais ils font absolument tout pour détruire votre travail et vous contraindre à vendre votre maison demain, si vous n’ouvrez pas les yeux. Nous avertissons tous les gens qui nous lisent que bientôt le drame va commencer… Les gens achètent le mensonge qu’on leur vend tous les soirs aux journaux télévisés. Plus ils regardent, plus leur cerveau ne répond plus à la vérité.

On ne parle pas de la dictature qui s’installe, ici ou là. Le numéro 455 de LIESI vous explique ce qui se passe dans LA VILLE TEST qu’ont ciblé les globalistes lucifériens. Ce n’est pas de la science fiction, mais le quotidien de ces pauvres gens… Un quotidien sur lequel travaillent les maçons des sociétés secrètes au gouvernail des grands pays européens.

Ce que vous lirez, en effet, de la vie des gens de cette grande ville, est destiné à être répliqué partout en Occident dans les grandes villes. Vos gouvernements ont déjà tout préparé. En France, les tests ont été calibrés avec les Gilets jaunes. Il n’y a pas de hasard dans ce mouvement récupéré par les Anarchistes.

Quasiment tous les politiciens sont des menteurs, notamment (étant donné la conjoncture et les espoirs recherchés) ceux des partis extrêmes qui abusent les électeurs sur une fausse solution (voir en note le N°455 de LIESI) qu’ils n’ont absolument pas l’intention d’appliquer d’ailleurs. Ils trompent les gens et complotent tous les jours à leur planter un couteau dans le dos. Voilà les conséquences d’un monde sans Dieu. Nous sommes à un carrefour de l’Histoire où le rideau est levé sur toutes les compromissions avec la Bête immonde de la Cité du Mal, qui est la tête pensante des sociétés secrètes globalistes ».

« … les gens ne voient tout simplement pas que le baromètre de la bourse augmente à mesure que la classe moyenne est éliminée. Partout en Occident la classe moyenne est en train de se faire massacrer. Et une grande partie d’entre elle votera encore demain pour les criminels qui assassinent lentement mais sûrement la prochaine génération. Tandis que l’on serine que les politiciens sont préoccupés par la santé des gens, le véritable objectif ciblé dans leur agenda est de construire un univers concentrationnaire à ciel ouvert en cherchant à éliminer le maximum de gens. Notamment les plus faibles. Ce qui ne les empêche nullement de recourir à des discours de gauchiste ou d’écolo pour mieux MASQUER ce qu’exige d’eux l’Argent anonyme et vagabond.

Les peuples ne voient rien et pourtant. Selon le dernier baromètre du Secours populaire, publié le 30 septembre, en FRANCE quasiment 600 000 personnes jamais enregistrées par l’association ont tendu la main pour avoir de quoi manger. Commentaire du Secours populaire : « Un chiffre absolument énorme » et « c’est encore en train d’augmenter »… Parmi ces nouveaux bénéficiaires, « des étudiants, des jeunes travailleurs, des commerçants, des retraités à revenus modestes, des familles qui n’avaient pas d’aides sociales, des travailleurs au noir ou précaires », liste le dirigeant associatif. »

