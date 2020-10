Dr Toussaint : « Les jeunes ne sont pas responsables. C’est le Conseil scientifique qui génère un suicide collectif, d’effondrer une économie dont les jeunes vont payer le prix ! »

(RMC, 10 août 2020, via AKINA)

Merci à Didier

« On est dans un monde de croyances qui est de moins en moins scientifique, qui est de plus en plus irrationnel. »

« Nous n’avons absolument aucun élément scientifiquement démontré sur l’utilité des masques en extérieur, en fin de phase pandémique. »

« Actuellement , le danger n’est plus présent et on continue à instaurer une peur irraisonnée. »

« …un comité qui n’est pas un conseil scientifique mais un comité politico-sanitaire. »

« 60 000 enfants dans le monde sont déjà décédés à cause du confinement général. »

« Comme toujours dans des phases de tensions majeures, la façon dont on va fonctionner de manière irrationnelle est de désigner un bouc émissaire. Qui est le bouc actuellement, la jeunesse. »

Rappel :

Non M. Défraîchi, nous n’avons pas « envie d’apprendre à vivre avec ce virus »… car c’est le virus de la peur, du mensonge d’Etat et de la dictature !