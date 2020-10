Vous croyez encore à leurs salades covidiennes ? Demandez-vous donc pourquoi ils suppriment en douce des lits d’hôpital !

« Sachez qu’il n’y a eu AUCUN INVESTISSEMENT dans l’hôpital, ni en lits, ni en services, ni en moyens humains… même depuis la crise sanitaire du printemps malgré les grands discours et les grandes promesses. Rien du tout, au contraire. Non seulement on a fermé 110.000 lits à l’hôpital en France ces 25 dernières années, dont encore 3.400 en 2019, non seulement depuis 2011, à 63 reprises l’Union européenne a demandé aux Etats de baisser leurs dépenses de santé, ce qu’ils ont largement fait, mais on continue… Ainsi, dans les communications gouvernementales toutes récentes, je lis ceci : « la capacité nationale de lits de réanimation est autour de 5000″. C’est exactement le MÊME CHIFFRE qu’en mars dernier, ça n’a pas bougé d’un iota… Pire que cela, il y a des fermetures de lits qui sont en cours ou qui sont envisagées pour les semaines et les mois qui viennent… » (F. Philippot)



(Florian Philippot, 6 octobre 2020)

Rappel :

« Faites confiance à vos autorités sanitaires, à l’OMS, aux médias fiables et réputés qui ont fait leurs preuves… La désinformation peut tuer ».