Jean Castex : « Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leur écoutilles »

On vous l’avait dit : Jean Castex, c’est ce type venu de nulle part qui se croit autorisé, alors qu’on ne lui a rien demandé, à décider ce qu’on a le droit de faire et de ne pas faire et qui passe son temps à emmerder les Français. Quant aux mesures saignantes, ce n’est pas lui mais c’est le peuple qui devra les prendre. Il faudra juger et enfermer ces fous furieux, ces psychopathes… de petits dictateurs qui terrorisent les Français pour faciliter l’avènement du “monde d’après” conçu et planifié par leurs maîtres mondialistes. La culpabilisation et la répression illégitime des Français, ça suffit ! OD

(RMC, 7 octobre 2020)

Rappel :

Alors Castex, quand est-ce que ça va finir, ces conneries ?