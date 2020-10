Delirium tremens à l’Élysée : Macron veut un couvre-feu dans les « zones à risque »

« On n’arrête plus le progrès dans la psychose. Après Véran, qui fait le tour de France pour punir les grandes villes (surtout Marseille, fief du Pr Raoult) et réactiver la peur là où elle disparaît naturellement, après la sortie grotesque du Premier ministre Castex, sur France Info, qui gronde les Français pas assez responsables face à un pouvoir responsable, nous voilà au sommet de la pyramide des conspirateurs du Covid. Macron, ce mercredi 13 octobre 2020, nous prépare un yaourt olympien avec de vrais morceaux de couvre-feu dedans, comme pendant la guerre d’Algérie, comme pendant les émeutes de banlieue allumées par Sarkozy en 2005 (un feu que Zemmour essaye de rallumer).

C’est du moins ce que dit la presse mainstream, qui bénéficie des fuites de l’Élyséen, l’homme qui marche sur des œufs avec cette affaire de pandémie éternelle. Un journaliste de cour, contre les invitations presse de l’Élysée (voyages exotiques et bonnes tables), bénéficie toujours des petites attentions de la cellule communication qui fournit scoops vendeurs et infos en off qui arrangent les deux camps, qui ne sont évidemment jamais opposés. Les journalistes mainstream sont les attachés de presse de l’Élysée, tout le reste est littérature.

Personne pour remettre en cause l’ingénierie sociale qui crève pourtant les yeux, et surtout pas sur Radio Drahi, l’homme qui trône sur 50 milliards de dettes ! Radio Drahi où trois femmes théoriquement journalistes blablatent avec excitation du « conseil de Défense » à venir, comme si c’était la Troisième Guerre mondiale.

« Les chiffres sont très mauvais et la courbe ne s’inverse pas »

Écoutons Gaëtan Casanova, l’interne interviewé par la journaliste du reportage :

« On voit les hôpitaux s’organiser pour accueillir un nombre plus important de malades, donc on voit cette transition-là, on voit que la situation d’aujourd’hui est pas celle d’il y a un mois et demi, pas celle de l’été. »

Tiens, il ne parle pas d’afflux de malades, mais d’afflux de préparation… On est bien dans un reportage-psychose de RMC-BFM qui prépare le terrain pour la communication présidentielle. Et toute la presse est au diapason, le doigt sur la couture du pantalon, car c’est la guerre. Pas la guerre contre le chômage et les mesures néolibérales radicales qui sont en train de bousiller une partie de l’économie du pays, non, la guerre contre la grippe, et heureusement pour le gouvernement à la solde du Big Pharma, la nouvelle grippe saisonnière arrive.

Lire la suite sur Egalité & Réconciliation

Rappel :

Jean Castex : « Il faut des mesures saignantes pour que les Français ouvrent leurs écoutilles »