Pr Toussaint : « La raison a déserté la table de décision… L’État détruit méthodiquement la société et l’avenir de la jeunesse. »

Oui, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, les mondialistes et Macron leur pantin pervers narcissique ne s’arrêteront que lorsqu’il ne restera plus rien de l’organisation du monde fondée sur les peuples et les nations. La “nouvelle société” doit se bâtir sur les ruines de l’actuelle, qu’ils font tout pour détruire à la faveur de cette fausse pandémie, planifiée de longue date et fabriquée de A à Z. Dans leur esprit le nouvel ordre mondial, malthusien et transhumaniste, ne pourra sortir que de la misère, de la dépopulation et du chaos. ORDO AB CHAOS ! OD

(Sud Radio, 14 octobre 2020)

