Christophe Barbier foule aux pieds la liberté d’expression et la Constitution… au nom de la liberté d’expression

Faire repasser, au nom de la liberté d’expression, la loi Avia qui pourtant la supprime et avait été retoquée pour cette raison… Il faut le suivre le Barbier ! Pourtant c’est très simple à comprendre : tout ce qui peut nuire à l’oligarchie en place doit être interdit et réprimé, tout ce qui est promu par elle et sert ses intérêts est à imposer par la force s’il le faut. Nous sommes bien en dictature – et pas seulement “sanitaire”. Vive la peur, le choc et l’effroi comme outils de censure et de contrôle des populations ! OD

(BFMTV, 18 octobre 2020)

-« Profitons de cette tragédie pour faire une loi Avia validée constitutionnellement ».



-« Il faut relancer la loi Avia en changeant s’il le faut la Constitution ».

Rappels :

