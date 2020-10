Agnès Buzyn a pris de la chloroquine !

Version n°2 actualisée le 20.10.2020. Patrick Pelloux dit que Buzyn a pris de la chloroquine.

« La Chloroquine guérit du covid-19. Toute la Macronie s’est soignée avec. Révélant la félonie de sa politique sanitaire, faisant croire qu’il n’y a pas de médicament contre cette épidémie.

Buzyn a pris de la chloroquine. Karine Lacombe aussi. Des rumeurs circulent sur le fait que Macron a aussi avalé ce médicament. Les députés contaminés au covid ont tous eu recours à la chloroquine : Jacob, Ciotti, etc. Mélenchon dans son blog reconnaît voir eu les services du Professeur Raoult. Aujourd’hui, ils sont tous en excellente santé.

Pelloux vend la mèche, affirmant que ses collègues médecins y ont également eu recours. Il ne brise pas totalement le silence : en effet, une excellente vidéo de Marcel D. révélait déjà le stratagème : comment deux supposés « experts » médicaux, Lacombe et Haufhalter, violemment anti Raoult, anti Chloroquine, invités quotidiens des médias aux ordres de Macron, ayant attrapé le covid, se gavent de chloroquine. Avant de revenir sur les plateaux plus critiques que jamais, déverser leur fiel à l’hectolitre contre Raoult et sa chloroquine. On reposte la vidéo.

Aujourd’hui nos anti chloroquine forcenés sont frais et sains comme des gardons : d’avoir pris un produit qu’ ils ont eux même violemment interdit aux autres. Pour les gueux, les sans nom les sans grade que nous sommes, le Doliprane, c’est bien suffisant. En revanche, que les Princes, Seigneurs et gentes Dames aient recours à la chloroquine, quoi de plus « normal » ? Deux poids, deux mesures, c’est évident.

Pourtant cette information, qui ne paie pas de mine est capitale : lourde de conséquences sur le choix de la politique sanitaire adoptée par Macron depuis le début : interdiction de la vente de la chloroquine par un décret de janvier 2020. Décision de confinement entre le 15 mars et le 11 mai 2020; décision de couvre feu pur les bars, restaurants, et fermeture des salles de sport.

Contrairement au discours dominant IL EXISTE UN REMEDE BON MARCHE CONTRE LE COVID ET ÇA CHANGE TOUT DANS LE CHOIX DE LA POLITIQUE SANITAIRE !

1)-Raoult a raison depuis le début !

Les menaces de mort, les procès de Moscou, le coup de la fausse étude publiée dans « The Lancet » par une prostituée, la plainte déposée au Conseil de l’Ordre contre le savant de Marseille : bref, toutes les saloperies que l’on a déversées sur le dos de Raoult pour l’abattre scientifiquement parlant, ne sont que des bobards de haut vol, puisque in fine c’est lui seul qui a raison : la chloroquine guérit, le Doliprane, non.

« Raoult = charlatan » peut on lire y compris sur les réseaux sociaux. Pourtant, c’est tout le contraire : c’est le seul médecin à soigner véritablement les gens : avec bien sûr Christian Perronne, Nicole Délépine, Violaine Guérin, etc. !

Le prétexte mobilisé contre le savant de Marseille : une méthodologie non observée : le fait que Raoult n’ait pas analysé en double avec une équipe test et une équipe témoin : c’est de la pure critique de forme, de la pure rigolade puisque in fine la chloroquine guérit !

2)-Le couvre feu imposé aux bars, restaurants, salles de sport, constitue non seulement une chute de 4 % du PIB, la ruine des petits commerçants. Mais surtout participe de la ruine de notre économie. Il pourrait être facilement contourné, si les français malades du covid-19 avaient des antibiotiques et de la chloroquine. Autrement dit toute l’idéologie de peur, les mesures de blocages pris par la Macronie, au prétexte que nous allons tous mourir du coronavirus, est une fake news de première !

Des rumeurs de reconfinement circulent en ce moment qui sont totalement infondées sur le plan médical.

L’opinion publique est dans l’expectative : elle est partagée entre les bobards de haut vol de Macron et la contre information d’un Toussaint, Raoult, Perronne, d’une Nicole Delépine.

A nous de populariser le fait qu’il n y a pas de « seconde vague ». Et surtout, qu’il y a un médicament qui marche.

La véritable opposition à Macron ce n’est pas la FI, mais la mobilisation idéologique sur les réseaux sociaux bataillant sec face au tissu de contre vérités pseudo sanitaires, que le Pouvoir nous déverse en ce moment.

Si les gens faisaient le lien entre des dirigeants, croquant de la chloroquine ad nauseum, et les mesures restrictives totalement infondées qu’ils nous imposent, le bien fondé de leur « politique » sanitaire s’écroulerait, tel un château de cartes….

Le mensonge est la pierre angulaire du système macronien. Ce n’est pas moi qui écris cela, mais Chris Hedges, ex journaliste vedette au New York Times, à propos des Etats Unis. Mais la France est tristement une colonie et une réplique culturelle des Etats-Unis. Tout est mensonge : le fait de laisser filer sciemment, volontairement la courbe du chômage de masse ; la politique sanitaire, etc..

Seuls les réseaux sociaux font du tapage pour remettre un peu de vérité dans le champ social et politique.

PS : 1°)-La vidéo de Patrick Pelloux, balançant sur Buzyn a été supprimée sur Youtube.

Sur la nouvelle, ils ont coupé la seconde phrase, où Pelloux citait nommément Buzyn et Lacombe, ayant eu recours à la chloroquine..

2°)- Pourtant, je vous conseille de lire la revue Planète 360 du 12 octobre 2020. Elle a retranscrit le texte intégral de l’intervention de Pelloux..

Il dit :

« Honnêtement je vais vous dire, tous mes confrères médecins qui ont été touchés par le Covid19 ont pris de la chloroquine… »

« Sauf Véran qui a trop d’orgueil mais oui même Agnès Buzyn et Karine Lacombe qui ont passé leur temps à flinguer Raoult pour toucher leurs salaires des organisations pharmaceutiques ». (sic).

3°)-Le 30 Mars 2020, la maman de Mme Buzyn était soignée elle aussi dans un hôpital Parisien avec de l’Hydroxychloroquine… (source : les soignants de l’hôpital). »

Le Blog de Brigitte Pascall, Mediapart, le 18 octobre 2020

