Entre électrochoc terroriste et reconfinement sadique, la France est un HP à ciel ouvert

« Avec un tel titre interrogatif en pleine période de répression covido-islamiste, même un enfant de cinq ans se doute de la réponse : ben non, hélas, vu le nombre de tocards qui se font tester 10 fois, c’est sûr qu’il va falloir reconfiner. Les arguments de 20 Minutes, le torchon gratuit, sont sans équivoque dans l’intro :

Taux d’incidence du virus en hausse, lits de réanimations majoritairement occupés par des patients de Covid-19… En pleine seconde vague, la France peut-elle échapper à un reconfinement ?

Tout est faux ou presque dans ces deux phrases, mais en octobre 2020, la vérité ne fait plus partie des obligations de la presse mainstream. Ce qui compte, ce sont les mots d’ordre qui viennent d’en haut, de la Hochkommandantur, le reste c’est de la littérature. Ainsi, Macron, après avoir dit qu’un second reconfinement tuerait la France, se prépare, ou plutôt prépare l’opinion, à des reconfinements ciblés, on dira des reconfinements chirurgicaux, comme les bombardements du même nom.

En Iraq, en 2003, la presse mondialiste avait réussi à faire gober aux foules que les missiles et les bombardiers US choisissaient leurs cibles avec tact, précision, et humanité. Bilan, 162 000 morts directs, et 500 000 sur 8 ans, jusqu’à la fin théorique du conflit en 2011, lorsque les takfiristes (formés par la CIA dans les geôles irakiennes) ont pris le relais des Américains…

Les Irlandais et les Gallois ont ouvert le chemin, la France ne devrait plus tarder. Entre ça et le couvre-feu, il ne manque plus que l’état de siège et ce sera le pompon. Ce qui milite pour des reconfinements chirurgicaux, c’est l’exemple de la Lombardie, là d’où est partie en Europe cette étrange pandémie début 2020, et probablement fin 2019. Le nombre de morts, lui, ne bouge pas beaucoup plus que d’habitude mais cela ne fait rien, ce qui compte, c’est l’effet, pas la cause. Retour en tableaux sur une polémique née en mai 2020 :

Naturellement, face aux chiffres de l’INSEE, CheckNews du journal Libération a réussi à nous expliquer que ces chiffres, euh, eh bien il fallait attendre un peu pour les comparer. Pourtant, le tableau est là, et une version plus claire se trouve ici :

Naturellement, il ne peut s’agir que d’un complot démographique, statistique, ou arithmétique. Des chiffres qui contredisent la psychose officielle, c’est pas possible ! Mais rien n’arrête 20 Minutes qui insiste bien sur la seconde vague, pourtant inexistante, à moins qu’on ne parle des effets de la propagande sur les esprits hypnotisés.

