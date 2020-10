Reconfinement : Les messes et les cérémonies religieuses sont interdites mais les trains et les métros bondés peuvent circuler

Macron est un génie – malfaisant – et Jean Castex est son prophète ! Une réaction du Pape ? Des évêques de France, peut-être ? OD

30 personnes pour les enterrements et six pour les mariages. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé que les cérémonies religieuses seront interdites pendant le reconfinement, « sauf pour les enterrements dans la limite de 30 personnes et pour les mariages dans la limite de six personnes ».

« Les lieux de culte resteront ouverts, en revanche, les cérémonies religieuses seront interdites », a rappelé Jean Castex lors de sa conférence de presse détaillant les mesures du reconfinement, en vigueur à partir de vendredi 00H00. L’interdiction ne concernera pas « les enterrements dans la limite de 30 personnes et pour les mariages, dans la limite de six personnes », a indiqué le chef du gouvernement.

Source : Orange actualités

