Tout le monde aura compris que cette nouvelle assignation à résidence des Français n’a rien à voir avec les préoccupations sanitaires affichées. A aucun moment Macron – ce président halluciné – n’a parlé de soigner, il n’a cessé de répéter en revanche qu’il fallait isoler et tracer et qu’on ne savait pas combien de temps ça durerait. Il le sait pourtant très bien puisque tout est programmé : les Français seront maintenus sous cloche a minima jusqu’au printemps, lorsqu’à la fois le Vaccin et la Grande Réinitialisation seront prêts. En attendant, le travail, le (grand) commerce et l’école continuent… ce qui montre bien à quel point toute cette mascarade du virus mortel est de la fumisterie ! OD

Jean-François Delfraissy : "Les fêtes de fin d'année se feront en petit comité, probablement sous le couvre-feu. Une 3e vague n'est pas exclue" #le79inter pic.twitter.com/vQKg8l1MtN — France Inter (@franceinter) October 29, 2020

