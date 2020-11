Jean Castex, le petit dictateur de Matignon qui prétend protéger l’économie et défendre nos libertés

Perversité et duplicité sont les deux mamelles de Jean Castex

Il ose demander l’union sacrée à une France qu’il fracture

« Cet ennemi, il cherche d’abord à nous diviser, en répandant la haine et la violence, à rompre, à fracturer la communauté nationale »

Non, Jean Castex ne parle pas du néolibéralisme mondialiste qui s’est lancé dans le Great Reset mais de la « 5e colonne » islamiste, dont les maîtres sont pourtant très connus et très amis de nos dirigeants politiques…

Ceux qui n’auraient pas compris que le gang néolibéral qui a mis la main sur l’État est en guerre contre la France, les Français, et notre avenir prendront trois minutes pour écouter les absurdités de Jean Castex sur TF1 dimanche 1er novembre 2020. « Ma méthode, ça a toujours été la concertation », ose le petit dictateur de Matignon. Mais il a osé pire encore, en plein marasme économique programmé par les forces mondialistes et néolibérales dont il est l’employé servile :

« Ces mesures, nous les prenons pour protéger les Français. »

On vous fait la guerre, mais c’est pour votre bien !

Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées par le président de la République et le Gouvernement : il n'y aura pas de réouverture dans l'immédiat des commerces non-essentiels.

Ces mesures, nous les prenons pour protéger les Français. pic.twitter.com/GqU39151zl — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020

Après avoir bien fracturé le pays, le menteur de Matignon veut faire l’union sacrée :

C'est fini.

Plus aucune complaisance : d'intellectuels, de partis politiques.

Il faut que nous soyons tous unis derrière nos valeurs. pic.twitter.com/D2tIpGmtpx — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020

Alors que les libertés disparaissent les unes après les autres dans notre pays, le menteur de Matignon nous la joue chef de guerre défenseur des mêmes libertés :

La première façon de gagner une guerre, c'est que la communauté nationale soit unie, soudée, fière des ses racines, de son identité, de notre liberté. https://t.co/Jv1p0b1unp pic.twitter.com/GIjmwE1qGb — Jean Castex (@JeanCASTEX) November 1, 2020

Une soudure anti-islamiste sur une fracturation économico-sanitaire

Le job du petit dictateur de Matignon consiste à faire passer la pilule de la destruction économique aux yeux des citoyens et à récupérer leur colère pour la diriger contre la 5e colonne islamiste. C’est pour cela que le combo Covid-Coran est l’arme absolue du pouvoir profond et du pouvoir visible. L’épidémie a bon dos, et son rebond « dramatique » aussi :

🗣 @JeanCASTEX sur la fronde des petits commerçants : "Je comprends la lassitude de nos concitoyens […] Mais il s'agit de lutter contre une épidémie qui a pris des proportions dramatiques." 📺 #LE20H sur @TF1. pic.twitter.com/ycRb3J6HD4 — TF1LeJT (@TF1LeJT) November 1, 2020

Tout ce que le menteur de Matignon a déclaré est délirant : d’un côté il étrangle les commerçants, qui deviennent à leur corps défendant les propagateurs d’un virus mortel, et de l’autre, il ose affirmer qu’« il en va de la survie de l’économie, il en va de notre santé collective ». Mieux, le menteur de Matignon, après avoir assassiné une bonne partie de ces commerces – car beaucoup ne s’en relèveront pas –, promet de les « soutenir massivement pour ne pas qu’ils mettent la clé sous la porte » !

Ce n’est évidemment pas lui avec sa solde de Premier ministre qui va soutenir massivement, mais bien les Français solvables par la dette et l’inflation.

