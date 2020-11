Après l’élection, les scénarios de chaos possibles aux Etats-Unis

Annulation du vote et loi martiale

Exercices « Blackout »: annulation du vote de l’élection américaine

Les exercices de simulation « Operation Blackout » ont été menés par la société américano-israélienne Cybereason. Cette société a des liens considérables avec les services de renseignement américains et israéliens.

La simulation a abouti à l'annulation des élections de 2020 et à l'imposition de la loi martiale.

Annulation du vote et guerres civiles

Le « Transition Integrity Project (TIP) » a organisé un certain nombre d’exercices simulant ce qui pourrait se passer dans le cas où Donald Trump perdrait les élections de 2020 et qu’il refuserait de quitter ses fonctions. Le TIP est un groupe secret composé de républicains et démocrates néo-conservateurs, « Never Trump », associés à l’administration Obama et à Hillary Clinton.

Le Boston Globe (article en bas de page) a rapporté que le TIP s’est réuni en juin pour simuler la période de 11 semaines entre le jour du scrutin le 3 novembre et le jour de l’inauguration le 20 janvier 2021. Les exercices indiquent que « Trump et ses alliés républicains ont utilisé tous les appareils du gouvernement – les législateurs des États, le ministère de la Justice, les agents fédéraux et l’armée – pour conserver le pouvoir, et les démocrates sont allés devant les tribunaux et les rues pour essayer de l’arrêter.

Le TIP envisageait un scénario dans lequel Trump gagne et Biden refuse de concéder et demande à la place un recomptage et formule plusieurs demandes, notamment cele de donner le statut d’État à Washington DC et Porto Rico, et diviser la Californie en 5 États.

Dans les exercices, Joe Biden est interprété par John Podesta, directeur de campagne 2016 d’Hillary Clinton et chef de cabinet de l’ancien président Bill Clinton. 👉 Les simulations se terminent essentiellement par une crise constitutionnelle où il n’y a pas de président clair et où la Cour suprême et les militaires jouent un rôle déterminant.

Cet événement sans précédent pourrait être désastreux pour la vie américaine car il est probable que des militants des deux côtés descendent dans la rue pour protester contre ce qu’ils croient être un vol par leurs opposants. Si vous pensez que les manifestations et les combats entre les extrémistes de gauche et les extrémistes de droite sont intenses, attendez qu’ils se sentent tous les deux battus suite à l’élection présidentielle.

Ceux qui s’opposent à Trump affirmeront que Biden a gagné et que Trump tente de voler les élections et de créer une dictature fasciste. Les partisans de Trump diront que les démocrates radicaux de gauche sataniques tentent un coup d’État pour établir un État policier communiste.

Le résultat sera que le voisin se retournera contre son voisin, les membres d’une même famille se renieront et certains militants vont se tourner vers la violence.

Conclusion :

Et si cette fraude électorale était le scénario programmé pour la suite ?

« Que ce soit Trump ou Biden, la résultante risque d’être la même : le chaos ! »

