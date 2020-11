(LCI, 9 novembre 2020)

Pr Enrique Casalino, infectiologue et chef du service des urgences à l’hôpital Bichat : « L’objectif n’est pas de communiquer avec la communauté scientifique… Lorsqu’on lit le document, il parle de Pfizer et il vous dit qu’il est à la Bourse de New York, il vous donne le code ; et il parle de l’autre labo qui est une start-up allemande et il vous dit qu’elle est dans le NASDAQ et il vous donne le code… »