Salomon et Véran poussent le troupeau vers la vaccination obligatoire

« On le sent venir gros comme le cul d’une charolaise : Delfraissy ayant disparu dans les tréfonds du Net, Salomon est revenu sur le devant de la scène pour asséner les dernières directives d’un pouvoir malade, corrompu et dangereux. Il s’agit maintenant de vendre au troupeau confiné dans son enclos et masqué pour ne pas beugler, le vaccin miraculeux qui va les rendre libres et heureux.

Ça, c’est le conte de fées oligarchique : en vérité, le troupeau va être pucé, parqué, battu et exploité comme jamais. Mais le Français est un peu lent à la détente, et les signes inquiétants d’une dictature économico-sanitaire ne l’inquiètent pas plus que ça : il attend la « libération », croyant qu’elle viendra d’en haut, alors que d’en haut ne viennent que coercition et punition. La libération ne peut venir que d’en bas, de l’organisation des gens, sur une base commune de conscience.

Calculez le nombre de mensonges proférés par le directeur de la Santé (privée) en une phrase seulement.

« Le pic de l’épidémie est devant nous, la deuxième vague progresse toujours, toutes les régions métropolitaines sont touchées. »

Que nous ont concocté les employés de la dictature sanitaire ? Le sempiternel couplet sur les Français qui ne respectent pas suffisamment le confinement et qui mène tout droit à un resserrement de l’autorité. Le lien se resserre autour du cou dès que la bête meugle. Le pouvoir, un mois avant Noël – un Noël qui sera sacrifié, comme l’agneau, parce qu’il est chrétien et que tout ce qui est chrétien est ennemi de l’oligarchie – envoie tous ses anges de la Mort pour diffuser le message diabolique :

Naturellement, pas un journaliste pour s’élever contre cette culture de mort, ils sont tous alignés devant la dictature, craignant pour leur poste. Mais ils auront pire que ça : la colère des Français. En attendant, le troupeau est tellement ahuri et abruti sous les coups depuis des mois qu’il n’arrive plus à réagir sainement aux attaques, menaces et mensonges des grands manipulateurs.

Elle, au contraire, pas de frémissement d'intelligence… https://t.co/NIHOC0S2hc — ariane walter (@ArianeWalter) November 10, 2020

Des gauchistes déguisés en journalistes se félicitent de la destruction de Noël. Ils verront que la foi se nourrit de leur haine, qu’elle la transforme en amour et en force, pour déplacer des montagnes et renverser des pouvoirs. Mais pour l’instant, le message est clair : il faut détruire la foi de ce peuple.

Le retour des prières de rue. https://t.co/0X5KJNB3qd — Alexis Poulin (@Poulin2012) November 9, 2020

Pour faire tenir toute cette entreprise mortifère, il faut charger sur le divertissement, c’est-à-dire la vulgarité et la médiocrité. La chanteuse communautaire Jenifer imposée au public par tous les moyens médiatiques est là pour vanter les louanges d’un pédophile qui se croit devenu président des États-Unis à l’occasion d’une fraude massive. Chanter le Diable, quoi…

https://twitter.com/Stalker_69/status/1325919671418281985?ref_src=twsrc%5Etfw

Du côté des artistes – qui finissent toujours du côté du manche, calculs fiscaux obligent –, on ferme sa gueule. Après son coup de sang contre Véran, Luchini se couche devant la version officielle :

La presse, en manque de publicité parce qu’en manque d’audience à cause des mensonges répandus, rampe devant les gros annonceurs et les puissances de l’Argent : vendez-nous ce foutu vaccin, même si le troupeau français se méfie, surtout si le troupeau français se méfie !

Qu’est-ce que le mondialisme de Bill Gates, l’ami du pédocriminel juif international Epstein, va leur injecter dans le corps ? Du salut ou du poison ? De la guérison éternelle ou de la soumission ?

Les complices signent : l’AFP, Reuters, les grandes agences de presse internationales et le service public audiovisuel encouragent le troupeau à se jeter dans la gueule du loup, qui n’est pas que le Big Pharma, mais l’esclavage total, démesuré, jusqu’à la mort, devant les puissances de l’Argent.

Faut-il rendre la vaccination contre la Covid obligatoire ? Essayons d’être plus malins que brutaux! Mon édito vidéo du jour. pic.twitter.com/UWWJVj6Xqk — Christophe Barbier (@C_Barbier) November 10, 2020

🔺France, 11 Novembre: « Je pense en tout cas qu'il faudra distinguer la liberté de circulation de ceux qui se sont fait vacciner, et celle de ceux qui ne l'ont pas fait. » (@LaurentHenart – Sud Radio) #Vaccin #COVID19france pic.twitter.com/Tokm7JC5vX — Biobiobiobio (@biobiobiobior) November 11, 2020

