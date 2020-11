Vaccin : l’odieux chantage de Jean Castex, pantin de BIG PHARMA et des oligarques fous

Covid-19 : Des mesures sanitaires « tant que nous n’aurons pas de vaccin », prévient Jean Castex

« Les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps. De même, les bars et les restaurants ne pourront pas rouvrir » tout de suite, a estimé le Premier ministre.

Si les indicateurs sanitaires s’améliorent légèrement, la situation reste préoccupante et il faut s’attendre à des mesures sanitaires jusqu’à l’arrivée d’un vaccin contre le coronavirus, a prévenu le Premier ministre Jean Castex samedi 14 novembre. Dans un entretien au quotidien Le Monde, le chef du gouvernement a expliqué qu’il allait falloir « vivre avec le virus sur le temps long » et que « tant que nous n’aurons pas de vaccin, nous devons donner des perspectives sur les règles du jeu ». [Traduction : Tant que vous n’aurez pas accepté de vous faire piquer, nous ne vous lâcherons pas « la bride » (sic)]

Le chef du gouvernement, qui a présenté jeudi la stratégie du gouvernement pour les prochaines semaines, travaille sur une stratégie de lutte contre le Covid-19 jusqu’à l’été 2021, qui devrait être présentée fin novembre. « Une certitude : les rassemblements festifs, familiaux dans des salles de fêtes ne pourront pas reprendre avant longtemps.

De même, les bars et les restaurants qui font aussi partie des endroits de contamination forte ne pourront pas rouvrir dès le 1er décembre, contrairement aux magasins de jouets, par exemple », a détaillé Jean Castex.

Jeudi, le Premier ministre a jugé possible, si la tendance à la légère baisse des cas de coronavirus se confirme, de prendre des mesures d’allègement à compter du 1er décembre « strictement limitées aux commerces », et sur la base d’un protocole renforcé. Dans les mois à venir, « à l’inverse, le télétravail devra perdurer, sur la base d’un équilibre à trouver dans les entreprises pour éviter le tout ou rien », a précisé Jean Castex au Monde. « Le message global, cela reste : la situation est préoccupante, on n’en est pas sorti. Il faut respecter le confinement. (…) Plus les gens feront d’efforts maintenant, plus on pourra desserrer rapidement », a-t-il insisté.

Lors de cet entretien, le chef du gouvernement a rappelé le rôle, essentiel à ses yeux, des Françaises et des Français pour endiguer l’épidémie. « Seule une régulation par la société elle-même nous permettra une cohabitation apaisée avec le virus », a-t-il souligné. « Les Français ont envie de bosser. C’est une satisfaction. Mais moi, je suis obligé de leur dire : sécurité et protection sanitaire avant tout », poursuit-il, ajoutant que « dans une crise comme on n’en a pas vu depuis 1920, avec des centaines de morts tous les jours, mon premier critère de décision, c’est la sécurité sanitaire. »

