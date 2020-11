Vaccination obligatoire : Honte à Michel Onfray !

Onfray est intelligent, séduisant, souvent sympathique… Mais il n’est, comme Zemmour, qu’un opposant contrôlé. Le type qui draine les mécontents dans la mauvaise direction. La question du vaccin va devenir la ligne de partage entre les poissons pilotes du système et les vrais opposants, ceux qui font de la liberté et de la résistance à l’oppression des impératifs catégoriques. Pour le bien commun… et non leur intérêt égoïste. Honte à Onfray et mort au Nouvel ordre mondial ! OD

L’ex-libertaire Michel Onfray et la vaccination obligatoire

Mieux que tous les discours, toutes les promesses électorales la question : « Êtes vous pour ou contre l’obligation de vaccination contre le Covid ? » montre de quel bois se chauffe le politique, l’intellectuel ou l’expert promu par les médias. C’est la question qui tue.

Difficile de pratiquer le » en même temps » : « Ce vaccin comporte un risque important mais on doit vacciner tout le monde. » Pas vraiment défendable pour un politique craignant de perdre des électeurs.

Fort heureusement, il reste des intellectuels pour éclairer notre lanterne. Interrogé sur CNews , Michel Onfray décrète que « La défiance envers le vaccin est un recul de la culture qui va avec l’augmentation de l’individualisme».

Sans vouloir entrer ici dans la différence entre les vaccins qui nous ont été injectés pendant notre enfance et celui qui risque d’être choisi utilisant des OGM, il me semble que Michel Onfray est dans la confusion sans doute à cause de ses préjugés. Penser que les personnes qui craignent le vaccin sont complotistes donne à celui qui adopte la position contraire, l’illusion de la rationalité.

Lorsque Michel Onfray met la défiance envers le vaccin sur le compte de l’individualisme, il se trompe. En défendant le principe d’inviolabilité du corps humain sans le consentement éclairé de la personne, les gens qui refusent l’obligation de vaccin ne le font pas seulement pour eux-mêmes. Vouloir préserver l’intégrité physique psychique et spirituelle de l’être humain marque l’attachement à la dignité du genre humain. Refuser de se faire vacciner n’entrave en rien la liberté des gens qui souhaitent l’ être. Si le vaccin est efficace, ils seront protégés.

La seule exception autorisant l’absence de consentement éclairé concerne un acte médical pratiqué en urgence sur une personne inconsciente dans le respect de l’éthique et du serment d’Hippocrate.

Pourquoi le refus d’un vaccin conçu à la hâte et que les gouvernants sont avides d’imposer sous la contrainte répondrait-il à une défiance individualiste ? Et pourquoi serait-ce plus civique de l’accepter en masse ?

Qu’est-ce qui permet à Michel Onfray d’affirmer qu’un tel vaccin apporte une protection à la société ? Les vaccins ont été inventés pour venir à bout de maladies mortelles . Pourquoi vacciner toute une population pour une maladie qui parait-il guérit sans traitement dans 90% des cas ? Pourquoi ne pas prescrire aux plus vulnérables une antibiothérapie dès les premiers symptômes pour éviter les complications ?

Refuser le vaccin contre le Covid ne répond en rien à une démarche individualiste parce qu’il ne faut en attendre aucun confort ni avantage personnel.

C’est un acte de résistance qui demande beaucoup de courage tant les pressions et menaces vont être fortes pour rendre ce vaccin quasi obligatoire : Risque de perdre son emploi, de ne plus avoir accès aux soins lorsque le certificat de vaccin sera exigé, risque de se voir privé de certaines prestations sociales, de ne plus pouvoir voyager, se distraire. Avec en toile de fond un odieux chantage proposant la levée des confinements successifs en échange de la population vaccinée.

Dans certains pays, il est question de privation de droits civiques, de vaccination forcée sous la contrainte physique, voir isolement et internement pour les gens qui refuseraient.

Tout ça pour le bien de l’humanité ? Si l’individualisme, c’est afficher une telle résistance face à de pareilles menaces, alors vive l’individualisme !

Je ne sais pas combien de personnes résisteront à une telle pression et pour être tout à fait franche, je ne sais même pas si j’aurais ce courage tout en sachant que je préférerais mourir que de subir une telle violence.

Je suis désolée de constater que, l’ex-libertaire Michel Onfray défend une obligation vaccinale s’inscrivant dans une logique totalitaire. Contrairement à sa moraline à deux sous sur le civisme et la protection de la collectivité, je pense au contraire que les personnes qui se lèvent contre l’arbitraire et la dictature servent beaucoup plus l’humanité que la cohorte du moutons allant se faire vacciner pour une hypothétique immunité de troupeau.

Les éveillés, les lanceurs d’alerte et les résistants sont les seuls espoirs de mettre en échec la course folle des dirigeants vers le nouvel ordre mondial.

Intervention de Michel Onfray sur CNews :

Martina Charbonnel, Horizons off, le 15 novembre 2020

