Vaccination contre le COVID : le pouvoir tenté de violer la libre disposition de son propre corps

Face à l’énorme méfiance des Français ils essaieront de jouer au plus fin, comme le Barbier : pas d’obligation vaccinale, mais ceux qui refuseront seront (lourdement) pénalisés… OD

« Faut-il violer la libre disposition de son propre corps en imposant la vaccination obligatoire contre le COVID-19, au besoin avec des vaccins dont les effets secondaires sont encore mal connus et peu étudiés ? Le Président Macron n’en serait plus à cette nouvelle mesure autoritaire près, au nom de la protection des Français, bien entendu. La France achète en ce moment 150 millions de doses de vaccins qui permettront de vacciner tout le monde. C’est au demeurant la méthode déjà utilisée en Chine. On peut s’interroger sur l’inclination grandissante du pouvoir pour le modèle totalitaire chinois.