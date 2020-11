La presse dithyrambique sur le vaccin ARN

Par Denissto.

« Le confinement, le port du masque, toutes les mesures insupportables que l’on nous impose sur cette soi-disant épidémie, vous l’avez bien compris a un but. Sans parler du grand reset, car la pantomime qui se joue en ce moment est une fusée à plusieurs étages, il suffit de lire la presse avec ses gros sabots pour comprendre que la plèbe est prête à acheter sa liberté à n’importe quel prix, la grande prostituée, la déesse aux cent bouches, celles de l’apocalypse a bien formaté les esprits.

Mieux encore, les Babyloniens appellent de tous leurs vœux ce merveilleux vaccin qui va les sauver, les libérer pour ne pas manquer la grande fête du Black Friday.

Comme tous les scientifiques et même les citoyens savent qu’un vaccin ne peut pas être mis au point en moins de 5 ans, ils nous sortent la technologie miracle, le vaccin ARN. Alors qu’il n’y a pas eu à proprement parler de deuxième vague en matière de surmortalité, ce que tout le monde peut vérifier, déjà nos gouvernants parlent d’une troisième vague !

Ils veulent nous vacciner le plus vite possible contre une grippe nommée Covid, fabriquée en laboratoire, avec un vaccin dont personne ne connait le fonctionnement, autant ceux qui vont le recevoir, que ceux qui gouvernent et vont peut-être l’imposer. Qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse.

L’immunité en cas d’effets secondaires, terme pudique pour parler d’accident irréversible, a été promise à big pharma aux frais des gouvernements, donc de la piétaille qui paye des impôts.

L’introduction dans le corps d’un ARN étranger peut induire des recombinaisons incalculables, ça ils le savent, donc pourquoi jouer avec le diable ? Peut-être pour vous transformer en lecteur de blockchain, parce que sinon quel autre intérêt ?

https://blockchainfrance.net/…/c-est-quoi-la-blockchain/

Si vous voulez comprendre le vaccin ARN, son fonctionnement, ses conséquences, il vous suffit d’écouter encore une fois Alexandra Caude-Henrion à partir de 1h 11 mn.

N’imaginez pas que les membres du Club, l’Elite, les supérieurs inconnus recevront ce machin, je vous avais passé le témoignage d’Aaron Russo qui vous expliquait que Rockefeller lui proposait déjà il y a 20 ans un marquage réservé aux élites.

St Jean avait vraiment simplifié toutes les implications que permettront ce marquage quand il écrivait :

Elle fit qu’à tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, on mit une marque sur la main droite ou sur le front, et que nul ne pût acheter ou vendre, s’il n’avait pas la marque du nom de la bête ou le nombre de son nom. C’est ici la sagesse! Que celui qui a de l’intelligence compte le nombre de la bête; car c’est un nombre l’homme et ce nombre est six cent soixante-six.

On pourrait reprocher à St Jean de n’avoir pas écrit nanoparticules, mais bon il prévient qu’il faudra de la sagesse et de l’intelligence le moment venu………… A bon entendeur salut.

Denissto, Le blog à Lupus, le 24 novembre 2020

