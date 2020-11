« Les stations de ski pourront rouvrir durant la période des fêtes de fin d’année, mais les remontées mécaniques devront rester fermées, a annoncé, jeudi, le Premier ministre, Jean Castex, promettant d’aider les communes et professionnels concernés. Bien entendu, il sera loisible à chacun (…) de se rendre dans ces stations pour profiter de l’air pur de nos belles montagnes, des commerces – hors bars et restaurants – qui seront ouverts. Simplement, toutes les remontées mécaniques et les équipements collectifs seront fermés au public », a déclaré le Premier ministre lors d’une conférence de presse qui détaille toutes les nouvelles mesures du gouvernement. »

Europe 1, le 26 novembre 2020

Castex promet l’ouverture des remontées mécaniques pour cet été 😳 🤣🤣🤣 — BotOfficielDeRaoult (@linval59) November 26, 2020

Été qui aura lieu cette année du 13 septembre au 1er octobre.

L’annonce sera faite après les derniers arbitrages. — François (@FrancoisBncx) November 26, 2020