Au moment où l’on apprend qu’il faudra bientôt montrer patte blanche (sa puce ou son tatouage numérique) pour prendre l’avion, Jean nous écrit :

« Au sortir d’une sieste !… Il s’impose de plus en plus une image à mes yeux et mon esprit : le monde est devenu un GIGANTESQUE GHETTO DE VARSOVIE où jour après jour, les restrictions augmentent.

Le ghetto de Varsovie a résisté pendant des mois et des mois à la barbarie allemande pour la fin que l’on connaît – réduction de population et anéantissement avec des moyens militaires colossaux.

La résistance armée à l’échelle planétaire apparaît comme la seule voie apte à faire échec aux plans de la grande réinitialisation ourdis par ces malades mentaux. Tout est perdu si les consciences et les actes ne se réveillent pas sans tarder.

Chaque abandon, chaque perte de choix est un gage de mort certaine, rapide, par milliards d’êtres ».

Jean LENOIR

