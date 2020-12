Hé non, ce n’est pas un gag… Alain Fischer, qui sera chargé de la campagne vaccinale de nos psychopathes, dit bien, en balbutiant sous le coup de l’émotion, que « la question est de savoir si le vaccin d’une part protège l’individu vacciné contre l’infection, et espérons-le contre l’infection grave, mais aussi protège contre la transmission, ce qui permettrait de briser la chaîne de transmission et plus rapidement arriver à voir la pandémie se résoudre. Et il faudra plusieurs mois probablement pour avoir ce dernier type d’information, qui forcément aura un impact sur les politiques de vaccination ». FRANÇAISES, FRANÇAIS, TOUS AUX ABRIS !!! OD

Movement d’anthologie sur @CNEWS chez @PascalPraud avec une phrase culte : quand tu entends monsieur vaccin tu ne te feras pas vacciner pic.twitter.com/Ef26vMMXuU — Mouâd Boutaour Kandil (@boutaour) December 3, 2020

Rappel :

“Vaccin” contre le Covid : la mise en garde du Pr Perronne