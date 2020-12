USA : Le général Flynn appelle à suspendre temporairement la Constitution

Suspendre “temporairement” la Constitution et instaurer la loi martiale pour « prévenir la guerre civile »… ou bien pour créer les conditions favorables à la Grande Réinitialisation ? Comme, chez nous, l’état d’urgence sanitaire, les mesures de confinement et le couvre-feu sont destinés en fait à nous amener en toute sérénité au “monde d’après”, cette “nouvelle réalité” où plus rien ne sera comme avant… En France du reste un autre général – Pierre de Villiers, joker du système – vient lui aussi d’avouer sa crainte d’une guerre civile… OD

« Le général Michael Flynn, ancien conseiller national de Sécurité du président Donald Trump, est semble-t-il le véritable instigateur de la page de publicité parue dans le Washington Times du 1er décembre 2020.

Celle-ci consiste en un appel d’un groupe de l’Ohio, We the People Convention, appelant le président des États-Unis à suivre l’exemple de son plus illustre prédécesseur, Abraham Lincoln.

Celui-ci, durant la guerre civile, suspendit la Constitution US, proclama la loi martiale, ferma les journaux d’opposition, fit arrêter des parlementaires et des membres de la Cour suprême.

L’Ohio était un état nordiste durant la Guerre de sécession. Abraham Lincoln est considéré par les Démocrates comme le meilleur président de l’histoire.

We the People Convention et le général Michael Flynn appellent le président Donald Trump à faire de même : suspendre la Constitution, proclamer la loi martiale, fermer des journaux d’opposition et arrêter des parlementaires et des membres de la Cour suprême, enfin confier l’organisation de nouvelles élections aux Forces armées. C’est, selon eux, le seul moyen de prévenir une guerre civile.

Le président Trump a décapité le Pentagone [1], le 9 novembre 2020, et remplacé l’ancienne équipe par des amis du général Flynn [2]. »

