La 3ème vague arrive ! (F. Philippot)

Troisième vague annoncée par Delfraissy, Karine Lacombe… et maintenant Olivier Véreux et Jérôme Salmigondis. Dans l’esprit tordu des corrompus de la dictature pseudo-sanitaire ou Plandémie, « il n’y a que deux solutions : le confinement et le vaccin de masse. Il n’y a rien d’autre… Le duo infernal ». Toute cette comédie est planifiée, bien évidemment… Ils manipulent les chiffres et les faits à volonté. OD

Rappels :

