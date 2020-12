Le Covid-19 n’est pas le problème… c’est la solution

Olivier Delamarche :

« Le fossé se creuse entre les marchés et la réalité économique – mais ce n’est que la pointe de l’iceberg, concernant les problèmes auxquels la France est actuellement confrontée.

Les Bourses exultent, creusant encore le gigantesque fossé avec la réalité de l’économie dont personne ne se soucie plus.

Tous les actifs, surtout les plus pourris, ont connu des hausses de 30% à 100% depuis l’annonce des vaccins, surtout quand ils ne sont en rien concernés.

Sur un mois, notre ami constructeur de camions fantômes, Nikola Corp. : + 50% ; Tesla : +25% (500 Mds$ de capitalisation avec 300 000 voitures vendues !) ; le Bitcoin : +46% ; Moderna Therapeutics : +100% en six mois.

La liste ne se limite pas à ces exemples, évidemment, mais ils sont à mon avis symptomatiques du délire général (et dangereux pour votre épargne et vos placements) et surtout d’une ignorance totale.

A ce jour en 2020, le Dow Jones est en hausse de +3,03% à l’heure où j’écris, le S&P 500 de +10,11%, le Nasdaq 100 de +35,5%, le DAX est à 0, le CAC 40 à -8%, l’Italie comme la France.

Quel est le but de tout cela ?

C’est tout simple : faire perdurer le système où un petit groupe de personnes incapables de faire autre chose que nuire au plus grand nombre vit sur le dos de ceux qui travaillent, comme les parasites qu’ils sont.

Je ne cesse de dire que le Covid-19 n’est pas le problème mais la solution… en tout cas pour nos dirigeants, qui l’utilisent comme prétexte pour tout ce qu’ils ont raté précédemment et pour tout ce qu’ils mettent en place pour pouvoir continuer sur les prochaines décennies.

Tout dépendra de votre capacité à dire non, mais si vous laissez faire… les choses étant déjà en train de se mettre en place, bientôt il sera trop tard…

Pour ceux qui n’ont pas encore les yeux bien ouverts : nous fonctionnons depuis vingt ans sur la dette (privée et publique) et uniquement sur la dette. Les gouvernements, surtout depuis 2008, mettent souvent trois, quatre ou cinq dollars pour faire un dollar supplémentaire de PIB.

La dette sert surtout à payer – et c’est ce qui est grave – des dépenses courantes de fonctionnement.

Tout fout le camp…

La classe moyenne, qui était moteur de la croissance, est en voie de disparition créant un grand vide entre les très riches et une tranche de la population qui est plus dans la survie que dans le superflu.

L’énergie fossile se raréfie et donc coûte de plus en plus cher. Les choix qui sont faits pour remplacer le pétrole sont des non-sens absolus.

La démographie est sur la pente descendante et le sujet n’intéresse personne…

Le progrès technique est plus de l’ordre de l’emballage que du progrès. Lorsque vous ne trouvez pas de nouveaux vaccins depuis 20 ans, vous faites du cinq-en-un et présentez cela comme une nouveauté.

Les entreprises n’investissent plus en recherche mais dans leurs propres titres. C’est plus efficace pour faire monter le cours et surtout plus rapide.

L’obsolescence programmée vous contraint à consommer. La dette vous aliène complètement. Vous vous croyez libre alors qu’en fait vous appartenez à votre banquier et donc à l’Etat.

Lorsqu’ils auront mis en place la livraison d’argent par hélicoptère, vous appartiendrez corps et âme à l’Etat qui aura le contrôle complet de nos vies. L’URSS en a rêvé, les pseudo-démocraties l’ont fait ».

Olivier Delamarche, La Chronique Agora, le 9 décembre 2020

