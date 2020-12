Nouvel Ordre Mondial – Riches et corrompus : Les nouveaux amis de François

« François a lancé, à l’occasion de la fête de l’Immaculée, un « partenariat » avec un Conseil pour un capitalisme inclusif qui réunit de grandes banques et des entreprises (vidéo de promotion ci-dessous).

Le conseil fonctionne sous « la direction morale du pape François ». Son fondateur et associé directeur est Lynn Forester de Rothschild, 66 ans.

Elle soutient Hilary Clinton, possède une société holding avec son troisième mari, Sir Evelyn de Rothschild, 89 ans, et est membre du très influent groupe de réflexion Council on Foreign Relations (CFR) qui, selon Wikileaks, contrôle plus de 90 % des médias de l’oligarchie.

Les membres du Conseil pour le capitalisme inclusif sont appelés « gardiens », ce qui est la traduction du terme grec « episcopos » (évêque). Les gardiens et François se réuniront une fois par an.

Parmi les partenaires [moralement corrompus] du Conseil figurent Mastercard, Visa, Bank of America, Johnson & Johnson, Salesforce, British Petrol, Rothschild, Rockefeller ou la Fondation Ford, qui soutiennent tous l’avortement, le LGBTisme et l’immigration de masse. »

La Voix de Dieu Magazine, le 9 décembre 2020

Source et vidéo : Gloria.tv