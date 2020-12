Jusqu’à 10 confinements et reconfinements d’ici mars 2022… Philippe Juvin confirme le coup d’Etat !

Karine Lacombe avait déjà laissé échapper un lapsus en ce sens, lui déclare tranquillement que le pouvoir a une nouvelle fois l’intention d’appliquer les modélisations délirantes de l’Imperial College of London :

« S’il n’y a pas de vaccin, c’est-à-dire si personne ne se faisait vacciner, il faudrait imaginer qu’entre maintenant et – tenez-vous bien – mars 2022, on ait jusqu’à 10 épisodes, 1 à 10 épisodes de confinement/reconfinement… Donc c’est pour ça que j’espère que le vaccin va marcher ».

Le chantage continue ! Et pourtant ces menteurs et ces hypocrites ont prévenu : « Nous ne savons pas si le vaccin empêche la transmission » (Véran). Vaccin ou pas vaccin, il faudra donc continuer les masques, le « no contact » et les confinements. A bon entendeur… OD

(BFMTV, 12 décembre 2020)

Rappels :

